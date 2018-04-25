Литву не пугает жесткий «брекзит»

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В Лондоне проходит предпоследний раунд переговоров об условиях будущих отношений Великобритании и Евросоюза. У переговорщиков осталось совсем немного времени — до середины октября, — чтобы согласовать условия торговли. При этом разногласия с обеих сторон могут привести к разводу без сделки, и ЕС пытается этого избежать.

«Мы настроены решительно, чтобы достичь соглашения с Великобританией, но Евросоюз будет готов к «брекзиту» без сделки», — заявил пресс-секретарь Еврокомиссии Дэниэл Ферри.

На Даунинг-стрит продвигают «брекзит» как возможность для Великобритании вернуть контроль над своими финансами, границами и законами. В Брюсселе настаивают, что Лондон должен следовать определенным правилам ЕС, если хочет вести торговлю с блоком.

Например, вопрос государственного субсидирования: Лондон рассчитывает на возможность оказывать поддержку компаниям, но в Брюсселе полагают, что это может привести к нечестной конкуренции, от которой пострадают европейские предприятия.

«Если вы открываете привилегированный доступ к большому рынку, как это будет делать ЕС, то вы должны убедиться, что люди, которым вы предоставляете такой доступ, не субсидируют свой экспорт. Субсидирование также нарушает правила Всемирной торговой организации, но решение споров в ВТО занимает длительное время», — говорит экономист Дэвид Хэнниг.

Между Лондоном и Брюсселем остается целый ряд острых разногласий, включая проблемы регулирования рыболовства. Начиная с будущего года Великобритания хочет получить контроль над своими водами, в ЕС настаивают на сохранении действующего соглашения, основанного на квотах.

Барри Дис, представляющий Национальную федерацию рыболовецких хозяйств Великобритании, говорит: «Премьер-министр Борис Джонсон, главный переговорщик Дэвид Фрост неоднократно заверяли нас, что для нынешнего правительства вопрос о регулировании рыболовства находится в списке приоритетных задач».

Представители обеих сторон заявляют, что готовы к компромиссам. К тому же Евросоюз уже не раз принимал важные решения в последнюю минуту. В прошлом году во время предвыборной кампании Борис Джонсон пообещал своим избирателям, что подготовит соглашение о выходе из ЕС. Но на днях стало известно, что Лондон планирует пересмотреть положения сделки, и это может обернуться провалом торговых переговоров с Брюсселем.

Между тем литовские экономисты заявили, что так называемый «жесткий» вариант выхода Соединенного Королевства из Евросоюза – без договора о торговле, не входит в список самых серьезных угроз для литовской экономики. Об этом сообщает BNS.

По их словам, в данный момент Литве более серьезно угрожают другие проблемы – прежде всего пандемия коронавируса, которая не сильно сократила экономику Литвы, но серьезно повлияла на экспортные рынки.

«Вопрос «брекзита» точно не находится на первом месте приоритетов повестки работы, ведь есть более серьезные вопросы. Самому Соединенному Королевству придется заботиться о том, чтобы достигнутое соглашение было как можно ближе к существующей ситуации», – сказала BNS старший экономист INVL Asset Management Индре Гените-Пикчене.

По ее словам, хотя экономика Литвы очень открыта и зависима от экспорта, зависимость внешней торговли от Соединенного Королевства не так велика.

Экономист банка SEB bankas Тадас Повилаускас сказал, что страхи, связанные с выходом Великобритании из ЕС, остаются прежними. Однако, по его словам, с начала процесса «брекзита» – референдум о выходе Соединенного Королевства из ЕС состоялся более четырех лет назад – прошло некоторое время, поэтому даже выход без соглашения не будет шоком для экономики Литвы.

«Большинство компаний за минувшие годы в большей или меньшей степени выполнили домашние задания на случай, «что будет, если». Полагаю, что за год наработки никуда не пропали. Возможно, сейчас эти годы прошли, и действительно нельзя говорить о шоке или неожиданности», – подчеркнул Т. Повилаускас.

По его словам, экономисты SEB в данный момент оценивают вероятность жесткого сценария «брекзита» как 50:50. Экономист утверждает, что есть опасения, что на переговорах победят политические, а не экономические мотивы.

На днях премьер Борис Джонсон пригрозил отстраниться от участия в переговорах о дальнейших торговых связях ЕС и Соединенного Королевства, если не будет консенсуса до саммита ЕС, намеченного на 15 октября. Это вызывает опасения, что «брекзит» может состояться 31 декабря без соглашения – в таком случае основная часть торговли будет регламентироваться по правилам и пошлинам Всемирной торговой организации.

Доля экспорта товаров литовского происхождения в Соединенное Королевство в общей структуре экспорта Литвы с 2016 года, когда прошел референдум по «брекзиту», к 2019 году сократилась с 6,1% до 5,1%, свидетельствуют данные Департамента статистики. По данным Центробанка Литвы, доля экспорта услуг в Соединенное Королевство еще меньше – около 4%.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ