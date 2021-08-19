Литву посетит представитель Палаты Общин Великобритании Т. Тугендхат

В четверг в Литву прибывает председатель Комитета по иностранным делам Палаты Общин Великобритании Томас Тугендхат, чтобы ознакомиться с ситуацией на белорусско-литовской границе.
Политика примет министр иностранных дел Габриэлюс Лансбергис, затем он отправиться к границе с Беларусью, посетит погранзаставу в Падварёнисе.
В Литву Т. Тугендхат прибывает вместе с председателем Комитета по иностранным делам сейма Литвы Жигимантасом Павилёнисом из Юрамалы, где принимал участие во встрече председателей Комитетов по иностранным делам стран Балтии и Великобритании.
«Т. Тугендхат является активным критиком российских властей и сторонником демократических процессов в России, а также политик, которые принципиально высказывается о создаваемых Китаем вызовах», — отметил Ж. Павилёнис.
Поэтому литовский политик считает, что в данном контексте и на фоне приближающихся учений «Запад», его визи имеет как символическое, так и практическое значение.
В Литву через границу с Беларусью в этом году попало более 4,1 тыс. нелегальных мигрантов. Большинство их из Ирака.
Литва обвиняет минский режим в организации потоков мигрантов и называет это гибридной агрессией. Из-за нее в стране объявлена экстремальная ситуация.