Литву посетит представитель Палаты Общин Великобритании Т. Тугендхат

В четверг в Литву прибывает председатель Комитета по иностранным делам Палаты Общин Великобритании Томас Тугендхат, чтобы ознакомиться с ситуацией на белорусско-литовской границе.

Политика примет министр иностранных дел Габриэлюс Лансбергис, затем он отправиться к границе с Беларусью, посетит погранзаставу в Падварёнисе.

В Литву Т. Тугендхат прибывает вместе с председателем Комитета по иностранным делам сейма Литвы Жигимантасом Павилёнисом из Юрамалы, где принимал участие во встрече председателей Комитетов по иностранным делам стран Балтии и Великобритании.