Литву посетят два министра Австрии, они подарят модульные контейнеры

Во вторник Литву посетят министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер и министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг.
Они прибудут для ознакомления с нелегальной миграцией с территории Беларуси и привезут необходимые Литве модульные контейнеры для размещения мигрантов.
Гости встретятся с министром внутренних дел Агне Билотайте и министром иностранных дел Габриэлюсом Ландсбергисом и обсудят политическую, финансовую и техническую помощь Европы для переживающей миграционный кризис Литвы, возможность внесения изменений в правовые акты ЕС, регламентирующие права мигрантов, а также сооружение физического барьера у внешней границы ЕС.
Делегация посетить погранзаставу в Падварёнисе, в приграничной зоне, в миграционном лагере, расположенном на территории Школы пограничников в Мядининкай, сообщает МВД Литвы.
«Австрия — одной из первых оказала Литве помощь в урегулировании миграционного кризиса — в Литве работают сотрудники австрийских спецслужб, получена гуманитарная помощь, во вторник в Литву из Австрии прибудет модульное жилье для беженцев», — сообщает МВД Литвы.
В Литву через границу с Беларусью в этом году попало более 4,1 тыс. мигрантов, преимущественно из Ирака. Должностные лица Литвы называют выросшие потоки незаконной миграции гибридной агрессией белорусского режима.