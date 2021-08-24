Литву посетят два министра Австрии, они подарят модульные контейнеры

Во вторник Литву посетят министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер и министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг.

Они прибудут для ознакомления с нелегальной миграцией с территории Беларуси и привезут необходимые Литве модульные контейнеры для размещения мигрантов.

Гости встретятся с министром внутренних дел Агне Билотайте и министром иностранных дел Габриэлюсом Ландсбергисом и обсудят политическую, финансовую и техническую помощь Европы для переживающей миграционный кризис Литвы, возможность внесения изменений в правовые акты ЕС, регламентирующие права мигрантов, а также сооружение физического барьера у внешней границы ЕС.