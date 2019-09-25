Литву посетят китайские парламентарии и обсудят экономические отношения

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Во вторник вечером делегация из двух китайских парламентариев прибудет в Литву для обсуждения экономических отношений.

Сюй Шаоши, председатель комитета по финансовым и экономическим вопросам Национального народного конгресса Китая, и Ван Хуэйчжун, член Комитета по делам проживающих за рубежом китайцев, пробудут в Литве до пятницы.

Политики встретятся с Группой межпарламентских связей Сейма с Китаем, вице-спикером Сейма Гяедиминасом Киркиласом и вице-министром иностранных дел Нярюсом Германасом.

«Они гости, они будут поднимать вопросы. Но я думаю, что мы будем в основном говорить о финансовых вопросах», — сказал BNS председатель группы по межпарламентским связям либерал Кястутис Главяцкас.

«В Азии назревает серьёзный кризис, и меня интересуют такие вещи, как Южная Корея, Китай, Япония. Эти волнения из-за торговли не обойдут и Литву», — сказал он.

«Социал-трудовик» Г.Киркилас заявил, что с китайскими парламентариями обсудит вопросы экспорта литовской сельскохозяйственной продукции в их страну и об инвестициях Китая в Литве.

Китайский парламент, контролируемый Коммунистической партией, безоговорочно одобряет решения правительства страны.

Экономические связи Литвы с Китаем довольно ограничены, правительство осторожно оценивает идеи о возможных китайских инвестициях в стратегические объекты, такие как Клайпедский порт и Литовские железные дороги, опасаясь, что это может привести к чрезмерному политическому влиянию.

В последнее время ведутся также горячие дискуссии по инвестициям китайской Huawei в развитие 5G-связи.

Недавно произошло и несколько политических инцидентов между Литвой и Китаем.

В конце августа, когда сторонники Китая прибыли на митинг в поддержку протестующих в Гонконге, министерство иностранных дел Литвы передало послу Китая ноту о роли дипломатов в конфликте.

В понедельник мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс заявил, что муниципалитет не разрешит запускать фейерверки в столице 1 октября на праздновании 70-летия основания коммунистического Китая.