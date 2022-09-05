Лиз Трасс стала новым премьером Великобритании

Новым лидером Консервативной партии и, соответственно, главой правительства Великобритании избрана действующий глава МИД страны Лиз Трасс. Об этом стало известно в понедельник, 5 сентября.
Сегодня были объявлены результаты голосования членов Консервативной партии. Лиз Трасс получила 81 326 голосов британских консерваторов, в то время как бывший министр финансов Риши Сунак набрал 60 399 голосов.
Таким образом, Лиз Трасс стала новым главой правящей Консервативной партии и автоматически премьер-министром Великобритании.
«Это честь для меня – быть избранной лидером Консервативной партии. Спасибо за организацию одного из самых длинных собеседований при приеме на работу в истории», – заявила Трасс после объявления результатов.
Отметим, что Лиз Трасс стала третьей женщиной-премьером в истории Соединенного Королевства после Маргарет Тэтчер и Терезы Мэй.
Теперь Трасс вместе с уходящим с поста премьером Борисом Джонсоном во вторник, 6 сентября, отправится в шотландскую резиденцию королевы – замок Балморал – на встречу с Елизаветой II. Там Джонсон формально подаст в отставку, а королева назначит Трасс новым премьером Великобритании. Таким образом, Лиз Трасс станет 15-м премьер-министром, назначенным Елизаветой II.
Традиционно британский монарх назначал премьеров в Букингемском дворце или Виндзорском замке, но в этот раз врачи посоветовали королеве не покидать Шотландию.
Ранее Лиз Трасс заявила, что в случае избрания ее премьер-министром, первый звонок на этом посту она сделает президенту Украины Владимиру Зеленскому с выражением поддержки. Она анонсировала увеличение военной и гуманитарной помощи Украине.korrespondent.net