Лиз Трасс стала новым премьером Великобритании

Таким образом, Лиз Трасс стала новым главой правящей Консервативной партии и автоматически премьер-министром Великобритании.

«Это честь для меня – быть избранной лидером Консервативной партии. Спасибо за организацию одного из самых длинных собеседований при приеме на работу в истории», – заявила Трасс после объявления результатов.

Отметим, что Лиз Трасс стала третьей женщиной-премьером в истории Соединенного Королевства после Маргарет Тэтчер и Терезы Мэй.

Теперь Трасс вместе с уходящим с поста премьером Борисом Джонсоном во вторник, 6 сентября, отправится в шотландскую резиденцию королевы – замок Балморал – на встречу с Елизаветой II. Там Джонсон формально подаст в отставку, а королева назначит Трасс новым премьером Великобритании. Таким образом, Лиз Трасс станет 15-м премьер-министром, назначенным Елизаветой II.

Традиционно британский монарх назначал премьеров в Букингемском дворце или Виндзорском замке, но в этот раз врачи посоветовали королеве не покидать Шотландию.

Ранее Лиз Трасс заявила, что в случае избрания ее премьер-министром, первый звонок на этом посту она сделает президенту Украины Владимиру Зеленскому с выражением поддержки. Она анонсировала увеличение военной и гуманитарной помощи Украине.