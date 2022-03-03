Лиз Трасс в Вильнюсе: мы должны добиться того, чтобы Путин проиграл

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Запад должен обеспечить, что бы президент напавшей на Украину России Владимир Путин проиграл, и чтобы его амбиции были остановлены, заявила находящаяся с визитом в Вильнюсе секретарь Соединенного Королевства по иностранным делам Лиз Трасс.

«Соединенное Королевство делает все возможное, чтобы помочь Украине в выбранной Путиным войне. Мы должны добиться того, чтобы ужасный замысел Путина провалился, а его амбиции были остановлены», — сказала Трасс на пресс-конференции в Вильнюсе в четверг после встречи с министрами иностранных дел стран Балтии.

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Она также отметила, что страны Балтии «знают, что поставлено на карту, поскольку долгое время жили в тени российской агрессии».

«Я восхищаюсь вашей смелостью, и мы вместе работаем над двумя целями: во-первых, Путин должен проиграть в Украине, мы помогаем Украине защищаться, наше оборонительное оружие из Великобритании сейчас используется для остановки российских танков, во-вторых, мы должны остановить агрессию, мы укрепляем восточный фланг НАТО и вносим свой вклад в европейскую безопасность посредством экспедиционных сил под руководством Соединенного Королевства»— заявила представитель Великобритании.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что «больше нельзя делать полшага, мы должны сделать все, чтобы добиться политической, финансовой и военной помощи, в которой сегодня нуждается Украина».

Он также подчеркнул, что оборонная помощь, в которой нуждаются страны Балтии, должна перейти «от сдерживания к обороне, а это требует как изменения политических установок, так и практических мер».

«Они нужны всем трем Балтийским государствам, чтобы агрессор получил немедленный ответ, если задумает проверить на прочность НАТО в регионе», — сказал Ландсбергис.

В Вильнюсе министры обсудили войну России в Украине и способы помощи этой стране.

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Главы дипломатических служб также говорили о ситуации с безопасностью в странах Балтии и укреплении обороны.

На прошлой неделе Кремль вторгся в Украину и начал войну, вызвавшую возмущение и гнев во всем мире. Запад ответил санкциями против России и различными формами поддержки Украины, в том числе военной.

В ответ на изменение ситуации в области безопасности НАТО усилила оборону на Восточном крыле Альянса.

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