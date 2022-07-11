Лиз Трасс заявила о выдвижении на пост премьера

Политик пообещала начать снижать налоги в стране с первого дня премьерства. В частности, она заявила, что намерена сократить корпоративный налог, а также отменить повышение взносов в систему национального страхования.

Известно, что 46-летнюю Трасс называют потенциальным преемником Бориса Джонсона, и, согласно опросам, она пользуется популярностью среди членов Консервативной партии.

Трасс стала депутатом в 2010 году и начала подниматься по министерской лестнице вскоре после вхождения в парламент.

Она занимает последовательную четко проукраинскую и жестко антипутинскую позицию.

Ранее о намерении побороться за пост премьер-министра Великобритании после ухода Бориса Джонсона заявили экс-глава МИД Джереми Хант и бывший министр здравоохранения страны Саджид Джавид. Также о намерении выдвинуть свою кандидатуру заявлял экс-министр финансов Соединенного Королевства Риши Сунак.

Ранее Лиз Трасс заявила, что Великобритания выступает за конфискацию попавших под санкции российских активов в пользу Украины и в настоящий момент прорабатывает этот вопрос.