Лиз Трасс заявила о выдвижении на пост премьера

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс решила баллотироваться на пост лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании. Об этом в воскресенье, 10 июля, сообщает Sky news.
«Я буду бороться на выборах как консерватор и править как консерватор. Я выдвигаю свою кандидатуру, потому что могу вести людей за собой, выполнять обещания и принимать трудные решения», — написала она в своей колонке для издания The Telegraph.
Политик пообещала начать снижать налоги в стране с первого дня премьерства. В частности, она заявила, что намерена сократить корпоративный налог, а также отменить повышение взносов в систему национального страхования.
Известно, что 46-летнюю Трасс называют потенциальным преемником Бориса Джонсона, и, согласно опросам, она пользуется популярностью среди членов Консервативной партии.
Трасс стала депутатом в 2010 году и начала подниматься по министерской лестнице вскоре после вхождения в парламент.
Она занимает последовательную четко проукраинскую и жестко антипутинскую позицию.
Ранее о намерении побороться за пост премьер-министра Великобритании после ухода Бориса Джонсона заявили экс-глава МИД Джереми Хант и бывший министр здравоохранения страны Саджид Джавид. Также о намерении выдвинуть свою кандидатуру заявлял экс-министр финансов Соединенного Королевства Риши Сунак.
Ранее Лиз Трасс заявила, что Великобритания выступает за конфискацию попавших под санкции российских активов в пользу Украины и в настоящий момент прорабатывает этот вопрос.korrespondent.net