Лондон ни в какой ситуации не введет жесткий пограничный режим с Ирландией, заверил Борис Джонсон

Фото @twitter.com

🔊 Воспроизвести

Великобритания ни при каких обстоятельствах не намерена вводить в действие жесткий пограничный режим на границе между Северной Ирландией и Республикой Ирландия. Об этом заявил в четверг британский премьер-министр Борис Джонсон на пресс-конференции перед переговорами с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, передает ТАСС.

«Господин президент, я бы хотел повторить ранее высказанную мысль и со всей ясностью заявить о том, что ни при каких обстоятельствах правительство Соединенного Королевства не будет осуществлять проверки или вводить какие-либо ограничения на этой (ирландской. — Прим. ТАСС) границе. Я понимаю ваше желание защитить целостность единого рынка, оно очень понятно, однако мы считаем, что существуют способы сохранить эту целостность, одновременно позволив Соединенному Королевству в полном составе, целиком и полностью, выйти из Евросоюза, — сказал Джонсон. — Нам очень отрадно слышать озвучиваемые сейчас позитивные идеи по поводу того, как это может быть сделано, и в ближайшие недели мы будем думать над тем, как эти идеи можно развить».

Вопрос об ирландской границе до сих пор остается одним из главных препятствий на пути к достижению договоренности об условиях Brexit между Лондоном и Брюсселем. Правительство Великобритании, в частности, беспокоит «бэкстоп» — прописанный в проекте соглашения между королевством и Евросоюзом режим, который должен на время обеспечить пребывание Северной Ирландии в составе Таможенного союза ЕС и единого европейского рынка после осуществления Brexit.

«Бэкстоп» будет действовать до тех пор, пока Лондон и Брюссель не найдут решение, обеспечивающее прозрачность границы на острове. Великобритания и ЕС договорились прийти к консенсусу по этому вопросу до 1 июля 2020 года, но срок может быть и продлен. Пока решение о прозрачной границе не будет найдено, действие таможенных правил и правил общего рынка ЕС по сути продолжится на всей территории Соединенного Королевства.

«Бэкстоп» нужен для того, чтобы избежать жесткой границы на острове. Сейчас между Республикой Ирландия и Серверной Ирландией установлена прозрачная граница, открытая для людей, товаров и услуг. Но выход Великобритании из Таможенного союза будет означать возвращение физической границы. Такое развитие событий грозит возродить проблему ирландского сепаратизма и подорвать результаты британо-ирландского Белфастского соглашения от 10 апреля 1998 года. Именно этот договор лежит в основе примирения в Северной Ирландии и прекращения террористической деятельности Ирландской республиканской армии (ИРА).

В Ирландии по-прежнему действуют радикальные группировки, такие как New IRA, Continuity IRA и Arm Na Poblachta. Кто-то из них, как считается, отправил в Лондон несколько взрывпакетов в качестве предупреждения о том, что будет, если между двумя территориями вновь появится физическая граница.

Сторонники Brexit в Великобритании готовы рассматривать «бэкстоп» исключительно как краткосрочную меру. Но в Лондоне опасаются, что Брюссель будет целенаправленно затягивать переговоры и продлевать действие данного режима, тем самым сохраняя Северную Ирландию под своим контролем. В результате Лондон либо на неопределенное время частично останется в подчинении Брюсселя, либо будет вынужден отказаться от торгового суверенитета над Северной Ирландией. Ни один из вариантов не устраивает «брекситеров».

По словам Джонсона, «бэкстоп» в том виде, на котором настаивает Брюссель, будет «антидемократичным и несоответствующим суверенитету Соединенного Королевства как государства», так как предполагает, что Северная Ирландия на неопределенное время останется в составе единого рынка, но из него выйдут остальные части королевства.

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе из сообщества. Однако депутаты Палаты общин британского парламента трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, достигнутого между Брюсселем и правительством Терезы Мэй — предшественницы Джонсона на премьерском посту. В итоге ЕС согласился перенести Brexit сначала на апрель-май, затем — на 31 октября, а Мэй была вынуждена подать в отставку, не сумев вывести ситуацию из тупика. После ее ухода кресло британского премьера занял Борис Джонсон, который пообещал осуществить Brexit без сделки, если Брюссель не согласится с главным требованием Лондона и не исключит из нее положение о «бэкстопе».

Последние новости