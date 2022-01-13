TOP,Сегодня в мире

Лондон рассматривает возможность создания гиперзвукового оружия

Фото pixabay.com

Лондон намерен разрабатывать гиперзвуковые ракеты. Об этом заявил Глава Генштаба Великобритании Тони Радакин пишет The Times.

Он отметил, что планы по созданию гиперзвукового оружия возникли из-за растущей мощности России.

«У нас нет гиперзвуковых ракет, но мы должны иметь их», — сказал Радакин.

Он также отметил, что глубоко обеспокоен ситуацией на российско-украинской границе.По его словам, он представил кабмину военные варианты реакции на возможное вторжение России, однако не уточнил, в чем они заключались.

Известно, что в России в последние годы разработаны сразу несколько гиперзвуковых комплексов, например авиакомплексы «Кинжал» и стратегические ракеты с гиперзвуковым планирующим блоком «Авангард», а также проходит испытания гиперзвуковая ракета «Циркон».

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.