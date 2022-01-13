Лондон рассматривает возможность создания гиперзвукового оружия

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Лондон намерен разрабатывать гиперзвуковые ракеты. Об этом заявил Глава Генштаба Великобритании Тони Радакин пишет The Times.

Он отметил, что планы по созданию гиперзвукового оружия возникли из-за растущей мощности России.

«У нас нет гиперзвуковых ракет, но мы должны иметь их», — сказал Радакин.

Он также отметил, что глубоко обеспокоен ситуацией на российско-украинской границе.По его словам, он представил кабмину военные варианты реакции на возможное вторжение России, однако не уточнил, в чем они заключались.

Известно, что в России в последние годы разработаны сразу несколько гиперзвуковых комплексов, например авиакомплексы «Кинжал» и стратегические ракеты с гиперзвуковым планирующим блоком «Авангард», а также проходит испытания гиперзвуковая ракета «Циркон».