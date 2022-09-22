Лондон выделит Украине $2,6 млрд в 2023 году — СМИ

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Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс в ходе поездки в США объявит о намерении Лондона предоставить на поддержку Украины в 2023 году не менее $2,6 млрд, сообщает Financial Times.

«Во время своей первой зарубежной поездки в качестве премьер-министра Лиз Трасс скажет мировым лидерам, что Британия в следующем году потратит на Украину ту же сумму в $2,6 млрд, что она выделяла в 2022 году, или направит еще больше средств», — говорится в сообщении.