LTG Cargo Ukraine возобновляет деятельность в Украине

«Возобновляя нашу деятельность, мы можем внести свой вклад в еще более эффективные логистические решения и продолжать помогать украинским клиентам вывозить грузы — в первую очередь зерно, масло и кукурузу», — отметил в пресс-релизе генеральный директор LTG Cargo Ukraine Саулюс Стасюнас.

Возобновившая деятельность компания будет оказывать транспортно-экспедиторские услуги в Украине и помогать клиентам в организации грузоперевозок железнодорожным транспортом по территории Украины, Польши и Литвы. Сообщается, что из соображений безопасности сотрудники будут работать удаленно.

Компания была создана в Украине в январе прошлого года. Из-за войны России в Украине ее деятельность была приостановлена с марта. После разрыва логистических цепочек LTG Cargo и LTG Cargo Polska стремились найти альтернативные маршруты для перевозки грузов из Украины через Польшу.

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