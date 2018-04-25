Лучшая реклама о Вильнюсе

Фото Go Vilnius

Туристическая маркетинговая кампания «Вильнюс – точка G Европы» признана лучшей по версии International Travel & Tourism Awards в Лондоне. В категории «Лучшая маркетинговая кампания городов» Вильнюс обогнал Лас-Вегас, Ливерпуль и Даллас.

Директор столичного агентства по туризму и развитию бизнеса Go Vilnius Инга Романовскене отметила, что получение «золота» от международных экспертов по туризму – это признание того, что Вильнюс произвел впечатление на индустрию в целом.

Рекламная кампания «Вильнюс – точка G Европы» привлекла внимание мировых СМИ к литовской столице и заставила говорить не только о самой рекламе, но и о Вильнюсе как о туристическом направлении. Вильнюс появился на страницах престижных изданий в Великобритании, Франции и других странах, а также в шоу Джона Оливера, американского комика с миллионами поклонников по всему миру.

В ходе кампании более 110 тысяч человек посетили сайт vilniusgspot.com. Люди со всего мира, в основном из Великобритании, Германии, США, искали Вильнюс в Google – поиск увеличился более чем на 300 проц. Кампания, созданная Юргисом Раманаускасом, Скайсте Кауринайте и Угнисом Микшта, которые учились в рекламной школе «Атомный сад» (Atomic Garden), привлекла большое внимание в социальных сетях.

Награда International Travel & Tourism Awards чрезвычайно важна на туристическом рынке, ею награждают лучшие туристические направления, государственные и частные туристические организации. Награды этого года также включают такие категории, как «Лучшие места для посещения», «Лучшая маркетинговая кампания в стране», «Лучшее кулинарное направление для путешествий» и др.

В прошлом году рекламная кампания Вильнюса вызвала широкий общественный резонанс. Ее слоган гласил: «Никто не знает, где это находится, но когда находишь – это великолепно». Реклама была запущена в августе в Лондоне и Берлине. Ее разместили на уличных щитах, в социальных сетях появились видеоролики, была задействована и платформа Google.

Только за прошлый год Вильнюс посетили 1,2 миллиона туристов.

Информация литовских СМИ