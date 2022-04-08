Лучшее средство от инфляции

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Нериюс Мачюлис, главный экономист Swedbank

Годовая инфляция достигла 15-процентной отметки, правительство уже приняло и готовит дополнительные меры по смягчению ее последствий. Какая антиинфляционная мера могла бы создать наименьшее бюрократическое бремя, помочь тем, кто больше всего в этом нуждается, и в то же время избежать нежелательных побочных эффектов?

Инфляция ускорилась осенью прошлого года, чему среди прочего способствовал рост занятости, заработной платы и потребления. Остановить такую ​​инфляцию сложно — налоговые льготы или доплаты пополняют счета населения, стимулируют спрос и не тормозят рост цен.

Однако текущая инфляция во многом обусловлена ​​не растущим внутренним спросом, а внешним шоком — рекордно высокими ценами на энергоносители, зерно, металлы и многие другие товары. Сегодня рост цен опережает рост доходов многих людей, а покупательная способность многих из них снижается, заставляя значительную часть населения испытывать финансовое напряжение.

Некоторые меры были приняты в процессе утверждения бюджета на этот год. Например, минимальная заработная плата увеличилась более чем на одну десятую, выросли пенсии по старости, доходы у людей с самым низким заработком и увеличился не облагаемый налогом доход. В этом месяце была принята еще одна мера: нулевая ставка НДС для централизованного теплоснабжения.

С оглядкой на соседние страны продолжают рассматривать и другие налоговые льготы. Польша временно не применяет НДС к продуктам питания, снижены налоги на топливо, Швеция предложила единовременные выплаты всем, у кого есть машина. Отголоски таких предложений слышны в Литве – от разовых выплат по сотне до снижения налогов на топливо, продовольствие и энергоресурсы.

Налоговая льгота на топливо имеет ряд недостатков: наибольшую выгоду получат владельцы автомобилей, а самые бедные, пользующиеся общественным транспортом, такой льготой не воспользуются.

Кроме того, эта мера не будет стимулировать поиск более здоровых альтернатив, таких, как общественный транспорт или велосипед. Вспомним также, что каждый раз, когда вы останавливаетесь на заправке, на счета путинского режима течет не только бензин, но и евро.

Льгота НДС на продукты питания, по крайней мере, на самые основные и здоровые продукты, помогла бы нуждающимся. Применение льготы по НДС ко всем продуктам питания потребует около 400 млн евро в год, а рассмотрение того, что должно войти в список товаров с льготным налогообложением, может вызвать продолжительный концерт пожеланий. Ввиду растущей конкуренции между торговцами — как внутри страны, так и конкуренция с розничными сетями Польши — вероятно, больше нет необходимости опасаться того, что конечные покупатели не получат выгоды.

Главная головная боль — не цены на топливо и продукты, а подорожание газа. Цена газа на бирже остается почти в десять раз выше, чем год назад, а его передача конечным потребителям для многих принесет необратимые последствия. Предложения о составлении списков населения, которым придется встать в очередь за компенсацией, кажутся еще хуже — очереди будут длинными, а процесс изматывающим.

В этой ситуации государство должно принять решение не дробить стоимость подорожавшего газа, раскладывая ее на несколько лет, а установить предельную рыночную цену, выше которой государство будет платить за газ из бюджета. В то же время предусмотреть, что дополнительное финансирование ЕС будет направлено на программы, способствующие производству, потреблению и хранению широкого спектра возобновляемых источников энергии.

Наконец, наиболее эффективной, быстрой и справедливой мерой будет не за счет налоговых льгот пытаться успеть за ростом рыночных цен, отслеживая необходимость компенсации текущего роста цен на электроэнергию, пшеницу или другие товары, а снижение подоходного налога.

Самый прямой путь — снова увеличить не облагаемый налогом доход и таким образом помочь тем, кто получает меньше всего. Однако текущие изменения цен затрагивают не только самых низкооплачиваемых работников, но и средний класс. Снизив базовую ставку подоходного налога с 20% до 17%, наемный работник со средним доходом будет получать дополнительно почти 50 евро в месяц. Тем, кто думает о справедливости, напомню, что самые высокие доходы облагаются налогом по гораздо более высокой ставке — 32%.

Подобная льгота обошлась бы бюджету страны во столько же, во сколько и снижение ставки НДС на продукты питания – немало, но стало бы посильным бременем для государственных финансов Литвы, находящихся в очень хорошем состоянии.

Более низкие налоги для работающих позволили бы им самим решать, на что тратить возросший доход — на рыбу, овощи, электричество, воспитание детей или на покупку велосипеда.