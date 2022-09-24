Лучший ответ на путинское бряцание оружием – спокойствие и решимость, считает глава МИД

В пятницу Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис призывал международное сообщество не отворачиваться от новых военных преступлений Владимира Путина и призвать агрессора к ответу за его действия.
«Россия, постоянный член Совета Безопасности ООН, открыто покушается на безопасность и основанный на правилах миропорядок — основополагающие принципы Совета Безопасности, и ее угрозы — главная причина этой встречи», — обратился Ландсбергис в четверг в Нью-Йорке к участникам заседания Совет Безопасности ООН от имени стран Балтии.
Министр иностранных дел Литвы отметил, что Россия изо дня в день нарушает принципы ООН и стала «синонимом безумной жестокости, терроризма и геноцида».
По словам Ландсбергиса, обнаруженные в Изюме следы русской жестокости настолько шокируют, что большинство следует естественному инстинкту отвернуться, но сейчас международное сообщество не может и не должно этого делать.
«Вчера мир проснулся со звучанием новых угроз Путина об эскалации агрессии. Объявленная в России мобилизация — это война против русского народа. Страх, шантаж, манипуляция — вот то немногое оружие, оставшееся в арсенале России. Запугивание — единственная тактика России. Но нам не нужно бояться. Лучший ответ на бряцание Путиным оружием — это спокойствие и решительность», — сказал Ландсбергис.
По словам министра иностранных дел Литвы, осуждение международным сообществом не остановит преступлений, совершенных Россией, поэтому международные организации должны использовать все механизмы для предания гласности российских преступлений и недопущения безнаказанности.
Он также указал, что последствия войны России против Украины ощущаются во всем мире, поскольку Украина является крупнейшим экспортером зерна, кукурузы и подсолнечного масла.
«Мы должны четко заявить: нехватка продовольствия в мире — это следствие войны России против Украины и блокады украинских портов, а не международных санкций», — отметил литовский министр.
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