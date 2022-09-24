Лучший ответ на путинское бряцание оружием – спокойствие и решимость, считает глава МИД

Министр иностранных дел Литвы отметил, что Россия изо дня в день нарушает принципы ООН и стала «синонимом безумной жестокости, терроризма и геноцида».

По словам Ландсбергиса, обнаруженные в Изюме следы русской жестокости настолько шокируют, что большинство следует естественному инстинкту отвернуться, но сейчас международное сообщество не может и не должно этого делать.

«Вчера мир проснулся со звучанием новых угроз Путина об эскалации агрессии. Объявленная в России мобилизация — это война против русского народа. Страх, шантаж, манипуляция — вот то немногое оружие, оставшееся в арсенале России. Запугивание — единственная тактика России. Но нам не нужно бояться. Лучший ответ на бряцание Путиным оружием — это спокойствие и решительность», — сказал Ландсбергис.

По словам министра иностранных дел Литвы, осуждение международным сообществом не остановит преступлений, совершенных Россией, поэтому международные организации должны использовать все механизмы для предания гласности российских преступлений и недопущения безнаказанности.

Он также указал, что последствия войны России против Украины ощущаются во всем мире, поскольку Украина является крупнейшим экспортером зерна, кукурузы и подсолнечного масла.

«Мы должны четко заявить: нехватка продовольствия в мире — это следствие войны России против Украины и блокады украинских портов, а не международных санкций», — отметил литовский министр.

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