Лучшим кандидатом в Общий суд ЕС Минюст отобрал нынешнего судью В. Валанчюса

Фото Суда Европейского Союза

Министерство юстиции Литвы в понедельник выбрало лучшим кандидатом в Общий суд Европейского союза (ОСЕС) работающего сейчас в этом суде судью Виргилиюса Валанчюса.

Два года назад эту кандидатуру отклонил президент Гитанас Науседа.

Как сообщает министерство, после бесед со всеми восемью юристами, претендовавшими на эту позицию, В. Валанчюс получил максимальное количество баллов.

Отборочную группу возглавляла министр юстиции Эвелина Добровольска.

Кандидатуру В. Валанчюса еще должны утвердить правительство и президент, по его назначению состоится голосование в сейме.

Если все процедуры будут выполнены, то кандидатуру В. Валанчюса еще должен будет оценить и специальный комитет в Люксембурге.

Сейчас в ОСЕС работают назначенный в 2019 году с одобрения сейма бывший судья Верховного суда Литвы Римвидас Норкус и В. Валанчюс. Несмотря на то, что срок полномочий последнего судьи истек в октябре позапрошлого года, из-за разногласий относительно нового кандидата он работает до сих пор.

В июле 2019 года правительство уже вносило предложение продлить работу В. Валанчюса в суде еще на один срок полномочий, однако тогда против был президент Г. Науседа.

Предложенный Литвой кандидат, по предварительной информации, должен приступить к исполнению обязанностей во втором полугодии 2021 года.