Lufthansa до конца года уволит 29 тыс. сотрудников

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Немецкий авиаконцерн Lufthansa до конца 2020 года уволит 29 тыс. сотрудников, сообщает Deutsche Welle.

В 2021 году Lufthansa планирует продолжить сокращение штата и расстаться с 10 тыс. сотрудников в Германии.

Массовые увольнения стали следствием пандемии коронавируса, во время которой резко упал спрос на пассажирские перевозки по всему миру. Чтобы спасти авиаконцерн от банкротства, власти Германии этим летом выделили компании 9 млрд евро субсидий. Несмотря на это, по результатам трех кварталов 2020 года предприятие получило убытки в размере 5,6 млрд евро.