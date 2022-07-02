Lufthansa летом отменит свыше 3000 рейсов из-за нехватки сотрудников

Авиакомпания Lufthansa объявила об отмене этим летом около 3 100 рейсов из-за нехватки сотрудников в связи с пандемией COVID-19.
Так, в июле и августе не состоятся 2 200 рейсов, как внутри Германии, так и по всей Европе. В июне уже были отменены 900 рейсов.
Информагентство Bloomberg сообщает, что авиакомпании ЕС не справляются с турпотоком, возросшим после отмены ковидных ограничений. Несмотря на то, что новые штаммы вируса оказываются менее опасными, чем предыдущие, заболеваемость остаётся высокой, и авиаперевозчикам не хватает сотрудников.
Ситуация в авиаотрасли усугубляется трудовыми конфликтами, как, например, у Ryanair и British Airways, где сотрудники бастуют и требуют повышения зарплат на фоне роста инфляции.tourister.ru