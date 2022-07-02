Lufthansa летом отменит свыше 3000 рейсов из-за нехватки сотрудников

Информагентство Bloomberg сообщает, что авиакомпании ЕС не справляются с турпотоком, возросшим после отмены ковидных ограничений. Несмотря на то, что новые штаммы вируса оказываются менее опасными, чем предыдущие, заболеваемость остаётся высокой, и авиаперевозчикам не хватает сотрудников.

Ситуация в авиаотрасли усугубляется трудовыми конфликтами, как, например, у Ryanair и British Airways, где сотрудники бастуют и требуют повышения зарплат на фоне роста инфляции.