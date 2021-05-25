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Лукашенко 26 мая сделает заявление в парламенте по «острым» вопросам

Фото president.gov.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко в среду сделает заявление в парламенте по актуальным вопросам повестки дня. Об этом сообщила журналистам во вторник пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт, передает ТАСС.

«Президент принял предложение парламентариев и членов Конституционной комиссии, которые обратились к нему с просьбой об организации встречи для обсуждения актуальных и острых накопившихся вопросов. Как планируется, эта встреча состоится завтра в парламенте», — сказала Эйсмонт.

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По ее словам, на встречу будут приглашены депутаты, сенаторы, члены Конституционной комиссии, члены правительства, представители госструктур, губернаторы, а также политологи, социологи, руководители СМИ, журналисты, ученые и блогеры.

Эйсмонт пояснила, что заявление, которое Лукашенко планировал сделать во вторник, он сделает в среду в Овальном зале парламента, после чего состоится «дискуссия по широкому кругу вопросов».

Со своей стороны председатель Совета Республики Наталья Кочанова добавила, что ранее было известно о желании президента выступить с заявлением перед парламентариями. Члены парламента поддержали инициативу президента, благодаря которой можно будет обсудить с ним актуальные вопросы внешней и внутренней политики.

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