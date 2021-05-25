Лукашенко 26 мая сделает заявление в парламенте по «острым» вопросам

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Президент Беларуси Александр Лукашенко в среду сделает заявление в парламенте по актуальным вопросам повестки дня. Об этом сообщила журналистам во вторник пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт, передает ТАСС.

«Президент принял предложение парламентариев и членов Конституционной комиссии, которые обратились к нему с просьбой об организации встречи для обсуждения актуальных и острых накопившихся вопросов. Как планируется, эта встреча состоится завтра в парламенте», — сказала Эйсмонт.