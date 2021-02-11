Лукашенко: Беларусь — последняя суверенная страна и за нее идет борьба

При том, что свою страну он считает «последней суверенной», ее утрата, по словам Лукашенко, будет смертельно опасна для России.

«Потерять Беларусь для России смертельно опасно», — сказал Лукашенко.

Он также считает, что от связки Беларуси и РФ зависит, будет ли в регионе война.

«Только сплотившись, мы сохраним устойчивость наших стран. От связки Беларусь — Россия или Россия — Беларусь зависит, будет здесь мир или война. От нашего единства с Россией все будет зависеть», — отметил Лукашенко.

Говоря о событиях в России, Лукашенко назвал протесты в поддержку оппозиционера Алексея Навального попыткой раскачать РФ, чтобы потом синхронизировать с акциями в Беларуси. По его мнению, это якобы подтверждает вмешательство внешних сил, которые заинтересованы в срыве интеграции обеих стран.

Лукашенко признал, что его страна столкнулась с серьезными событиями, сравнимыми с распадом СССР.

«Мы переживаем очень серьезный и переломный период в жизни не только нашего государства, но и всего белорусского народа. Таких моментов в истории нашей страны, когда мы были в составе Советского Союза и независимой Беларуси, было немного. Современный период можно сравнить с развалом Советского Союза и его последствиями», — сказал он, добавив, что Беларусь подверглась жесточайшей атаке извне, в ходе которой якобы была предпринята попытка мятежа по принципу «блицкриг».