Лукашенко: Беларусь сможет ответить на попытки «играть мускулами» у ее западных рубежей

По его словам Минск готов ответить силам, которые «пытаются играть мускулами на западных рубежах страны». «Белорусская армия мобильная, достаточно хорошо оснащенная, способна противодействовать современным вызовам и угрозам. По крайней мере, мы можем нанести противнику неприемлемый ущерб. Даже наши оппоненты признают, что у нас одна из сильных армий в регионе», — пояснил он.

Лукашенко обратил внимание на то, что наблюдается постоянное усиление наступательного потенциала Североатлантического альянса. «В непосредственной близости от границ [Белоруссии] постоянно проводится череда учений натовских войск. Расширяется состав сил быстрого реагирования, активно ведется разведывательная деятельность. Началась террористическая атака на Беларусь», — сказал он.

При этом, по словам белорусского лидера, современные войны начинаются не с прямой агрессии извне, а с «разрушения умов» граждан. «Начнется с того, чтобы посеять хаос в нашей стране и уже потом, если потребуется, ввести сюда иностранные войска. В этом суть нашей концепции национальной безопасности», — отметил Лукашенко.

Военная активность у границ

Лукашенко на фоне нарастания военной активности у белорусских границ и числа провокаций со стороны сопредельных государств, потребовал от пограничников своевременно выявлять и пресекать противоправную деятельность.

«Пограничникам следует обеспечить надежную защиту и охрану государственной границы. Это сегодня очень актуально. С учетом нарастания военной активности у границ Беларуси, увеличения числа провокаций со стороны сопредельных государств, роста трансграничной преступности необходимо поддерживать высокий уровень боевой готовности и подготовки личного состава, своевременно выявлять, пресекать противоправную деятельность на пограничных рубежах», — сказал он.

Что касается основных задач офицеров спецслужб, продолжил белорусский лидер, то им следует своевременно выявлять подготовку актов терроризма, экстремизма, массовых беспорядков, национальной и религиозной розни и принимать меры по их нейтрализации, предотвращению попыток причинения деструктивными силами ущерба экономике и другим сферам деятельности государства, а также обеспечению мирной и созидательной жизни в стране.

Лукашенко также отметил, что стратегические белорусско-российские учения «Запад-2021», которые пройдут с 10 по 16 сентября на территории двух стран, станут «серьезным экзаменом на профессиональную зрелость для офицеров, это будет очередной значимый шаг в подготовке вооруженных сил и совершенствовании действующей системы обеспечения военной безопасности государства».