Лукашенко: Беларусь заинтересована в развитии открытого диалога с Литвой

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Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Литвы Гитанаса Науседу и народ этой страны с национальным праздником — Днем восстановления Литовского государства, пишет БЕЛТА.

«Беларусь заинтересована в развитии открытого диалога с вашей страной на принципах доверия и взаимного уважения. Это позволит использовать большой потенциал белорусско-литовского соседства во всех отраслях на пользу наших братских народов», — говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко пожелал Гитанасу Науседе крепкого здоровья и успехов в политической деятельности, а жителям Литвы — мира и благополучия.