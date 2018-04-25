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TOP,Новости,Соседи

Лукашенко: Беларусь заинтересована в развитии открытого диалога с Литвой

Фото kremlin.ru

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Литвы Гитанаса Науседу и народ этой страны с национальным праздником — Днем восстановления Литовского государства, пишет БЕЛТА.

«Беларусь заинтересована в развитии открытого диалога с вашей страной на принципах доверия и взаимного уважения. Это позволит использовать большой потенциал белорусско-литовского соседства во всех отраслях на пользу наших братских народов», — говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко пожелал Гитанасу Науседе крепкого здоровья и успехов в политической деятельности, а жителям Литвы — мира и благополучия.

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