Лукашенко должен предстать перед трибуналом — Европарламент

Фото BNS/ Вигинтаса Скарайтиса

Формальный лидер Беларуси Александр Лукашенко ответственен за военные преступления в Украине и должен предстать перед международным трибуналом. Об этом говорится в резолюции, которую принял Европарламент большинством голосов в четверг, 24 ноября.

«Европарламент резко осуждает участие правительства Лукашенко в войне России против Украины. Белорусский режим разделяет с Россией ответственность за военные преступления в Украине, за которые он должен нести ответственность перед международным трибуналом и Международным уголовным судом», – говорится в резолюции.