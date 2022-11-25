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Лукашенко должен предстать перед трибуналом — Европарламент

Фото BNS/ Вигинтаса Скарайтиса

Формальный лидер Беларуси Александр Лукашенко ответственен за военные преступления в Украине и должен предстать перед международным трибуналом. Об этом говорится в резолюции, которую принял  Европарламент большинством голосов в четверг, 24 ноября.

«Европарламент резко осуждает участие правительства Лукашенко в войне России против Украины. Белорусский режим разделяет с Россией ответственность за военные преступления в Украине, за которые он должен нести ответственность перед международным трибуналом и Международным уголовным судом», – говорится в резолюции.

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Евродепутаты отметили в резолюции, что Беларусь должна быть признана оккупированной или де-факто оккупированной территорией. Они призывали к немедленному выводу российских войск из Беларуси и Украины.

Также Европарламент осудил нарушение прав человека в Беларуси и призвали освободить политзаключенных, прежде всего руководителя правозащитного центра Весна Алеся Беляцкого перед церемонией вручения Нобелевской премии мира.

В четверг Лукашенко заявил журналистам, что Украине грозит «полное уничтожение» и она «должна остановиться».

korrespondent.net

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