Лукашенко должен предстать перед трибуналом — Европарламент

Формальный лидер Беларуси Александр Лукашенко ответственен за военные преступления в Украине и должен предстать перед международным трибуналом. Об этом говорится в резолюции, которую принял Европарламент большинством голосов в четверг, 24 ноября.
«Европарламент резко осуждает участие правительства Лукашенко в войне России против Украины. Белорусский режим разделяет с Россией ответственность за военные преступления в Украине, за которые он должен нести ответственность перед международным трибуналом и Международным уголовным судом», – говорится в резолюции.
Евродепутаты отметили в резолюции, что Беларусь должна быть признана оккупированной или де-факто оккупированной территорией. Они призывали к немедленному выводу российских войск из Беларуси и Украины.
Также Европарламент осудил нарушение прав человека в Беларуси и призвали освободить политзаключенных, прежде всего руководителя правозащитного центра Весна Алеся Беляцкого перед церемонией вручения Нобелевской премии мира.
В четверг Лукашенко заявил журналистам, что Украине грозит «полное уничтожение» и она «должна остановиться».korrespondent.net