Лукашенко едет к Путину

Президент Беларуси Александр Лукашенко совершит рабочий визит в Россию, в Москве 11 марта он проведет переговоры с главой РФ Владимиром Путиным. Об этом в Телеграмм-канале сообщает «Белта».
Сообщается, что они обсудят актуальные вопросы двусторонних отношений, «развитие союзной кооперации», экономическое взаимодействие из-за введенных рядом стран санкций.
«На повестке дня также обстановка в регионе и в Украине», — говорится в сообщении.
Напомним, Российская Федерация начала вторжение в Украину 24 февраля 2022 года. Известно, что военные РФ зашли в нашу страну с территории Беларуси. Кроме того, на сегодня путинские военные запускают ракеты в сторону Украины именно с территории Беларуси. Против РБ некоторые страны ввели санкции за соучастие во вторжении.
Также регулярно появляются сообщения о том, что Республика Беларусь может начать вторжение в Украину на стороне РФ. В сети публикуют фото и видео перемещения российской техники по территории РБ.