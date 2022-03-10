Лукашенко едет к Путину

Фото kremlin.ru

Президент Беларуси Александр Лукашенко совершит рабочий визит в Россию, в Москве 11 марта он проведет переговоры с главой РФ Владимиром Путиным. Об этом в Телеграмм-канале сообщает «Белта».

Сообщается, что они обсудят актуальные вопросы двусторонних отношений, «развитие союзной кооперации», экономическое взаимодействие из-за введенных рядом стран санкций.

«На повестке дня также обстановка в регионе и в Украине», — говорится в сообщении.