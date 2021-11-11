Лукашенко грозится перекрыть поставки газа в ЕС

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Александр Лукашенко в ответ на планы ЕС ввести новый пакет санкций против Беларуси пригрозил перекрыть транзит газа в Европу. Такое заявление он сделал на совещании в четверг, 11 ноября, в Минске, пишет БелТА.

«Польша нас пугает, что закроет границу. Пожалуйста, закрывайте: меньше беглых туда будет перемещаться. Вопрос не в этом. А если мы закроем транзит через Беларусь? Через Украину не пройдет: там российская граница закрыта. Через Прибалтику дорог нет. Если мы закроем для поляков и, к примеру, для немцев, что будет тогда? Мы не должны, защищая свой суверенитет и независимость, останавливаться — ни перед чем», — заявил Лукашенко.

Как известно, через Беларусь идет газопровод Ямал-Европа.

«Мы обогреваем Европу, они нам еще угрожают, что закроют границу. А если мы перекроем природный газ туда? Поэтому я бы руководству Польши, литовцам и прочим безголовым порекомендовал думать прежде, чем говорить», — добавил Лукашенко.

Он поручил МИДу предупредить Европу, что Беларусь даст ответ на введение нового пакета санкций. «Как отвечать, мы с вами договаривались полгода назад», — сказал Лукашенко.

После его заявления цена газа в Европе выросла почти на 2% — до $847 за тысячу кубометров, но потом потеряла 10 долларов.

Накануне СМИ сообщили, что в ЕС готовятся к введению новых санкций против Беларуси, направленных против физических и юридических лиц, включая министра иностранных дел и белорусскую авиакомпанию Белавиа.