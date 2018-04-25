Лукашенко идет на новый президентский срок

Фото Пресс-служба Президента Украины

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о намерении выдвинуть свою кандидатуру на выборах в 2020 году, сообщает БелТА.

«Я обязательно предложу свою кандидатуру, а люди сделают выбор», — сказал Лукашенко журналистам, говоря о перспективах участия в предстоящих президентских гонках в 2020 году и, как ожидается, в 2025 году. При этом он отметил, что не держится за этот пост. «Я посиневшими пальцами не буду держаться за это кресло, — заявил Лукашенко. — Но, если вы меня не попросите, я никогда не буду снимать свою кандидатуру».

Лукашенко не исключил, что следующие президентские выборы в Белоруссии пройдут летом 2020 года. Крайним сроком он назвал август.