Лукашенко идет на новый президентский срок

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о намерении выдвинуть свою кандидатуру на выборах в 2020 году, сообщает БелТА.
«Я обязательно предложу свою кандидатуру, а люди сделают выбор», — сказал Лукашенко журналистам, говоря о перспективах участия в предстоящих президентских гонках в 2020 году и, как ожидается, в 2025 году. При этом он отметил, что не держится за этот пост. «Я посиневшими пальцами не буду держаться за это кресло, — заявил Лукашенко. — Но, если вы меня не попросите, я никогда не буду снимать свою кандидатуру».
Лукашенко не исключил, что следующие президентские выборы в Белоруссии пройдут летом 2020 года. Крайним сроком он назвал август.
По его словам, тот, кто хочет, проголосует. «Зимой будет глупо [проводить президентские выборы], если мы сразу после этих выборов [парламентских] назначим очередные выборы, — прокомментировал Лукашенко замечание, что летом люди будут в отпусках. Он добавил, что оппозиция также будет не готова к выборам. «Скажут, что Лукашенко вывел их из строя и проводит выборы для себя», — заключил белорусский лидер.
Александр Лукашенко находится в должности самое продолжительное время среди всех европейских глав государств (кроме монархов) — 25 лет.
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