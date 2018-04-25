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Лукашенко идет на выборы

Фото Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Беларуси получила заявление от президента Александра Лукашенко на регистрацию инициативной группы по выдвижению его кандидатом на очередных президентских выборах. Такие данные приводит в четверг ЦИК республики, сообщает ТАСС.

По данным Центризбиркома, руководителем инициативной группы является председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда.

Лукашенко побеждал на президентских выборах в 1994, 2001-м, 2006-м, 2010-м и 2015 году.

Заявления на регистрацию инициативных групп по сбору подписей избирателей в ЦИК также подали около 10 сторонников белорусского оппозиционера Николая Статкевича. Он заявил, что его сторонники намерены использовать работу инициативных групп для организации пикетов, митингов, общения с избирателями, не опасаясь арестов за это. Также заявление в ЦИК о регистрации инициативной группы подал находящийся под административным арестом белорусский блогер Сергей Тихоновский. Кроме того, о президентских амбициях через соцсети и СМИ также заявили бывший директор Парка высоких технологий Валерий Цепкало, экс-председатель правления «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико, экс-депутат парламента Анна Канопацкая, лидер движения «Говори правду» Андрей Дмитриев, председатель партии «Белорусская социал-демократическая Грамада» Сергей Черечень. Ранее свое участие в выборах подтвердил Лукашенко.

Парламент Беларуси назначил президентские выборы на 9 августа, дав старт кампании по выборам главы государства. Потенциальные кандидаты в президенты должны к 15 мая подать в Центризбирком документы на регистрацию своих инициативных групп по сбору подписей избирателей. Их регистрация должна пройти в пятидневный срок со дня подачи заявления. Сбор подписей будет проводиться с 21 мая по 19 июня. Регистрация кандидатов в президенты состоится с 5 по 14 июля, затем начнется предвыборная кампания. С 4 по 8 августа будет проходить досрочное голосование.

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