Лукашенко наградил Пугачеву орденом

Президент Беларуси Александр Лукашенко наградил эстрадную певицу Аллу Пугачеву орденом Дружбы народов. 23 сентября Глава государства подписал соответствующий указ, сообщает пресс-служба Президента Беларуси.
«Исполнительница удостоена награды за значительный вклад в развитие эстрадного искусства и укрепление белорусско-российских культурных связей», — говорится в сообщении.
В репертуаре певицы более 500 песен на русском, английском, немецком, французском, иврите, финском, украинском языках, а ее дискография насчитывает более 20 сольных пластинок.korrespondent.net
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