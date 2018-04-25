default image
Парламент Великобритании возобновил работу

Подробнее...
default image
Литовцы вместе с латышами должны обслуживать общую государственную границу

Подробнее...
default image
Последствия краха Thomas Cook ощутил и литовский бизнес

Подробнее...
default image
Лукашенко наградил Пугачеву орденом

Подробнее...
default image
Литва установила дипломатические отношения с Маршалловыми Островами

Подробнее...
default image
В Китае построили самый длинный в мире мост

Подробнее...
default image
Саммит по климату: 77 стран обязались к 2050 году прекратить выбросы парниковых газов

Подробнее...
default image
Для восстановления демографии Литве в течение 30 лет нужно примерно 300 тыс. иммигрантов

Подробнее...
default image
Комиссия по радио и телевидению блокирует доступ к 9 каналам интернет-телевидения

Подробнее...
default image
Г.Науседа согласен с Д.Трампом в том, что будущее принадлежит патриотам

Подробнее...
default image
Процедура импичмента Трампа началась в США

Подробнее...
default image
Джонсон преждевременно покинул Генассамблею ООН

Подробнее...
default image
В. Пранцкетис: нужно снизить заградительный барьер голосов на выборах в сейм

Подробнее...
default image
Треть белорусов рассчитывают, что на пенсии им будут помогать деньгами дети

Подробнее...
default image
Г.Науседа: государство должно быть готово к эре технологических перемен

Подробнее...
default image
Немецкие преступники запасаются дипломатическими паспортами

Подробнее...
default image
В Литву на полгода прибывает полтысячи военных США

Подробнее...
default image
Во Франции начался суд по делу о смертельно опасном препарате от диабета

Подробнее...
default image
Президент выступит на сессии Генеральной Ассамблеи ООН

Подробнее...
default image
Победителем конкурса концепции Национального концертного зала стал проект испанцев

Подробнее...
TOP,Калейдоскоп,Сегодня в мире

Лукашенко наградил Пугачеву орденом

Фото facebook.com

Президент Беларуси  Александр Лукашенко наградил эстрадную певицу Аллу Пугачеву орденом Дружбы народов. 23 сентября Глава государства подписал соответствующий указ, сообщает пресс-служба Президента Беларуси.

«Исполнительница удостоена награды за значительный вклад в развитие эстрадного искусства и укрепление белорусско-российских культурных связей», — говорится в сообщении.

В репертуаре певицы более 500 песен на русском, английском, немецком, французском, иврите, финском, украинском языках, а ее дискография насчитывает более 20 сольных пластинок.

korrespondent.net

Последние новости

default image
Парламент Великобритании возобновил работу

Подробнее...
default image
Литовцы вместе с латышами должны обслуживать общую государственную границу

Подробнее...
default image
Последствия краха Thomas Cook ощутил и литовский бизнес

Подробнее...
default image
Лукашенко наградил Пугачеву орденом

Подробнее...
default image
Литва установила дипломатические отношения с Маршалловыми Островами

Подробнее...
default image
В Китае построили самый длинный в мире мост

Подробнее...
default image
Саммит по климату: 77 стран обязались к 2050 году прекратить выбросы парниковых газов

Подробнее...
default image
Для восстановления демографии Литве в течение 30 лет нужно примерно 300 тыс. иммигрантов

Подробнее...
default image
Комиссия по радио и телевидению блокирует доступ к 9 каналам интернет-телевидения

Подробнее...
default image
Г.Науседа согласен с Д.Трампом в том, что будущее принадлежит патриотам

Подробнее...
default image
Процедура импичмента Трампа началась в США

Подробнее...
default image
Джонсон преждевременно покинул Генассамблею ООН

Подробнее...
default image
В. Пранцкетис: нужно снизить заградительный барьер голосов на выборах в сейм

Подробнее...
default image
Треть белорусов рассчитывают, что на пенсии им будут помогать деньгами дети

Подробнее...
default image
Г.Науседа: государство должно быть готово к эре технологических перемен

Подробнее...
default image
Немецкие преступники запасаются дипломатическими паспортами

Подробнее...
default image
В Литву на полгода прибывает полтысячи военных США

Подробнее...
default image
Во Франции начался суд по делу о смертельно опасном препарате от диабета

Подробнее...
default image
Президент выступит на сессии Генеральной Ассамблеи ООН

Подробнее...
default image
Победителем конкурса концепции Национального концертного зала стал проект испанцев

Подробнее...

Оставьте свой комментарий

avatar
600
Click to listen highlighted text!