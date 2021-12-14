Лукашенко назвал «делом вкуса» позицию Запада о непризнании легитимности его власти

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Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его не волнуют заявления Запада о непризнании его легитимности на посту главы государства. С таким заявлением он выступил в интервью турецкой телерадиокомпании TRT, выдержки из которого в понедельник приводит агентство БелТА.

«Я и не прошу никого (за пределами страны — прим. ТАСС) признавать мою легитимность. Ни в Беларуси, ни в Турции легитимность не нуждается в признании других государств. Достаточно того, что меня мой народ, который избрал, считает легитимным и, согласно конституции Беларуси, в Беларуси сегодня легитимный президент», — сказал Лукашенко.

Он назвал позицию Запада «делом вкуса». «Нравится им такая позиция, пусть они ее и придерживаются», — отметил белорусский президент.