Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его не волнуют заявления Запада о непризнании его легитимности на посту главы государства. С таким заявлением он выступил в интервью турецкой телерадиокомпании TRT, выдержки из которого в понедельник приводит агентство БелТА.
«Я и не прошу никого (за пределами страны — прим. ТАСС) признавать мою легитимность. Ни в Беларуси, ни в Турции легитимность не нуждается в признании других государств. Достаточно того, что меня мой народ, который избрал, считает легитимным и, согласно конституции Беларуси, в Беларуси сегодня легитимный президент», — сказал Лукашенко.
Он назвал позицию Запада «делом вкуса». «Нравится им такая позиция, пусть они ее и придерживаются», — отметил белорусский президент.
В Беларуси 9 августа 2020 года состоялись президентские выборы, на которых, согласно официальным данным ЦИК, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Второе место заняла представитель оппозиции Светлана Тихановская, не признавшая результаты волеизъявления и покинувшая страну. После подведения итогов голосования в республике начались массовые акции протеста, которые в первые дни вылились в столкновения с силовиками.
“Лукашенко назвал «делом вкуса» позицию Запада о непризнании легитимности его власти”
В Белоруссии 97 % населения не признали его легитимность, ЦИК возглавляемый Ермошиной фальсифицировал итоговые результаты избирательной кампании и таким образом отдал голоса в пользу действующего президента. Так что те слова которые говорит Лукашенко о том , что его якобы избрал народ Белоруссии это ложь.