Лукашенко назвал условие размещения российских военных в Беларуси

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В Беларуси могут в неограниченном количестве разместить российских военных.Такое, по словам Александра Лукашенко, может произойти в случае угрозы Союзному государству. Об этом он заявил на встрече с активом местной вертикали, передает в пятницу, 30 июля, БелТА.

Лукашенко отметил, что в случае угрозы Беларусь может «поставить под ружье 500 тысяч человек, а если будет мало, сюда будут введены все Вооруженные силы Российской Федерации».

«Если нужно будет для безопасности Союзного государства, которое мы строим, для безопасности Беларуси и России разместить здесь все вооруженные силы со всеми видами вооружений — они будут здесь размещены незамедлительно», — заявил он.

При этом Лукашенко отметил, что никогда на уровне президентов вопрос о размещении российских баз в Беларуси не обсуждался.

Тем временем, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Власти Белоруссии не обращались к российскому руководству по поводу возможности размещения в республике вооруженных сил РФ, передает ТАСС.

«Никаких обращений на этот счет от Белоруссии не было. Вы знаете, что это возможно после официального обращения руководства одной страны к руководству другой страны. Каких-либо обращений от Белоруссии на этот счет не было», — сказал представитель Кремля, добавив, что на этот счет существуют определенные законом процедуры.

Напомним, неделей ранее Лукашенко обвинил Европу в развязывании войны. По его словам, Европейцы «нацеливают гибридную войну» против Беларуси, России и Китая, находясь в «колониальной зависимости США».

Перед этим Лукашенко распорядился сократить посольства в странах ЕС. Он предложил оставить в каждой стране посла и помощника, для которых снять двухкомнатную квартиру.