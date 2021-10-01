Лукашенко назвал «выдумкой Запада» вхождение Беларуси в состав РФ

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Вхождение Беларуси в состав Российской Федерации – выдумка коллективного Запада. Об этом сказал Александр Лукашенко в интервью CNN, выдержки из которого публикует Telegram-канал Пул Первого в четверг, 30 сентября.

«Это (присоединение Беларуси к России – ред.) абсолютная глупость. Мы с Путиным достаточно умны, чтобы в рамках двух независимых суверенных государств создать такой союз, который будет еще сильнее унитарного. Такой вопрос повестки дня не стоит вообще. Это выдумка коллективного Запада», – заявил Лукашенко.

Он добавил, что Россия и Беларусь создали на западном направлении фактически единую армию, основой которой является белорусские войска.

«И в случае конфликта, мы это не скрываем, нас вся западная часть Вооруженных сил России будет поддерживать. Я вас не пугаю», – добавил Лукашенко.

Он также уточнил, что пока разговоры про «форпост» на западной границе РФ безосновательны. Но в случае необходимости Россия и Беларусь создадут его в течение месяца.