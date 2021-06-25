Лукашенко не исключил введения военного положения в регионах для противодействия санкциям

Президент Беларуси Александр Лукашенко не исключил введения военного положения в ряде регионов страны для противодействия влиянию западных санкций.
«Никакого проседания ни на одном предприятии не должно быть. Пускай [Юрий] Караев (помощник президента Беларуси — инспектор по Гродненской области — прим. ТАСС) надевает генеральскую форму… и вперед — военное положение. Но, никакого не должно быть проседания. Мы этим мерзавцам по ту сторону границы должны показать, что их санкции — это их бессилие», — заявил он председателю Гродненского исполкома Владимиру Каранику в четверг в ходе посещения Гродненской области. Соответствующий видеосюжет разместил близкий к пресс-службе президента Беларуси Telegram-канал «Пул первого», передает ТАСС.
В Беларуси 9 августа прошлого года состоялись президентские выборы, на которых, согласно официальным данным ЦИК, победу одержал Лукашенко, второе место заняла представитель оппозиции Светлана Тихановская, не признавшая результаты выборов и покинувшая страну. После этого в стране на протяжении нескольких месяцев проходили массовые акции протеста несогласных с итогами голосования.
Руководство ряда европейских стран и США не признают результаты выборов и считают чрезмерно жесткими действия белорусских правоохранителей по отношению к протестующим. На этом фоне Запад вводит санкции и другие ограничения по отношению к Беларуси. В частности, ЕС ввел санкции против Минского завода колесных тягачей, ОАО «140 ремонтный завод», компаний «Белтехэкспорт», «Синезис» и Dana holdings, МАЗ, «Белаз», ЗАО «Новая нефтяная компания». Новые санкции в отношении должностных лиц и ряда предприятий Белоруссии приняли также США, Великобритания и Канада.
В Минске считают подобные санкции недальновидными, ущербными и граничащими с вмешательством во внутренние дела Беларуси.