Лукашенко не исключил введения военного положения в регионах для противодействия санкциям

В Беларуси 9 августа прошлого года состоялись президентские выборы, на которых, согласно официальным данным ЦИК, победу одержал Лукашенко, второе место заняла представитель оппозиции Светлана Тихановская, не признавшая результаты выборов и покинувшая страну. После этого в стране на протяжении нескольких месяцев проходили массовые акции протеста несогласных с итогами голосования.

Руководство ряда европейских стран и США не признают результаты выборов и считают чрезмерно жесткими действия белорусских правоохранителей по отношению к протестующим. На этом фоне Запад вводит санкции и другие ограничения по отношению к Беларуси. В частности, ЕС ввел санкции против Минского завода колесных тягачей, ОАО «140 ремонтный завод», компаний «Белтехэкспорт», «Синезис» и Dana holdings, МАЗ, «Белаз», ЗАО «Новая нефтяная компания». Новые санкции в отношении должностных лиц и ряда предприятий Белоруссии приняли также США, Великобритания и Канада.

В Минске считают подобные санкции недальновидными, ущербными и граничащими с вмешательством во внутренние дела Беларуси.