Лукашенко обещает провести президентские выборы абсолютно честно

Фото Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что предстоящие президентские выборы в стране пройдут абсолютно честно и порядочно. Об этом он сказал в воскресенье во время посещения на Пасху Свято-Благовещенского Ляденского храма в 45 км от Минска, сообщает ТАСС.

«Давайте говорить откровенно: в силу нашей конституции все-таки от президента в нашей стране многое зависит. И я вам откровенно и честно говорю о той политике, которая будет впредь проводиться при нынешней власти, — сказал Лукашенко, слова которого приводит агентство «БелТА«. — А кто прав, кто виноват, станет понятно буквально через четыре-пять месяцев, когда вы будете определяться, кто будет вами руководить, какая будет у вас власть».

Он добавил, что никто над белорусами довлеть не будет, они будут сами все решать. «Но я вам гарантирую, что очередные выборы в нашей стране пройдут абсолютно честно и порядочно», — сказал Лукашенко.

По его словам, власти честно и порядочно будут говорить гражданам «о том, как развивается страна и как будет развиваться».

Очередные президентские выборы в Беларуси должны состояться не позднее 30 августа текущего года. Лукашенко ранее заявил, что планирует вновь баллотироваться на пост президента.

Карантин в Беларуси из-за пандемии коронавируса не вводился. По данным Минздрава на 17 апреля, в республике были зарегистрированы 4 779 человек с коронавирусной инфекцией. По оценкам министра здравоохранения Владимира Караника, пик заболеваемости в республике придется на конец апреля — начало мая. В стране идет подготовка к параду по случаю Дня Победы. В начале апреля глава государства заявил, что не видит причин для переноса президентских выборов.