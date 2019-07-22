Лукашенко объявил амнистию: на свободу выйдут тысячи осужденных

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Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон «Об амнистии в связи с 75-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков». Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

“Закон принят в целях реализации принципа гуманизма и в связи со значимой датой в истории Республики Беларусь”, — говорится в сообщении.

Согласно документу, освобождению от наказания подлежат лица, осужденных за преступления, не относящиеся к тяжким: несовершеннолетние, беременные, женщины и одинокие мужчины, имеющие детей в возрасте до 18 лет, пенсионеры, инвалиды I и II групп, онкобольные, ветераны боевых действий, а также некоторые другие.

Отдельным категориям осужденных, не подлежащих освобождению, предусматривается сокращение срока наказания на 1 год, а несовершеннолетним — на 2 года.

Всего в ходе амнистии предполагается освободить от уголовного наказания около шести тысяч осужденных, в том числе из мест лишения свободы — около двух тысяч человек.