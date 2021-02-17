Лукашенко одобрил проект об экспорте нефтепродуктов через российские порты

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Президент Беларуси Александр Лукашенко одобрил проект соглашения о перевалке на экспорт белорусских нефтепродуктов через российские порты. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского главы, передает РИА Новости.

Согласно документу, в 2021-2023 годах белорусские предприятия перевалят более 9,8 миллиона тонн грузов в российских портах на Балтийском море. В частности, речь идет о таких продуктах, как мазут, бензин и масло.