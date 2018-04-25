Лукашенко отказался «растворять» Беларусь даже в «братской» России

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Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что республика не может быть частью какой-либо страны, даже частью «нашей братской России».

«У нас есть своя страна. Мы суверенны и независимы. Мы своими мозгами и руками, что смогли, заработали, строим свою страну. И мы не можем быть частью какой-либо страны. Я не могу вас предать и растворить Беларусь, пусть даже в нашей братской России», — сказал Лукашенко, посещая белорусский Шклов. Его слова приводит госагентство БелТА.

По словам главы государства, в переговорах с президентом России Владимиром Путиным он «четко и однозначно» дал понять, что об объединении двух стран не может быть и речи, и при вхождении Белоруссии в состав РФ белорусы «съедят» своего президента буквально в течение года после принятия подобного решения. «Я не хочу быть последним президентом Беларуси. Почетно быть первым, но последним быть не хочу. Я хочу, чтобы дети наши жили на этом клочке земли в мире, согласии. В обнимку с русским человеком, россиянами. Они нам не чужие», — сказал президент.

Лукашенко также выразил надежду на нормализацию отношений Москвы и Минска. «Вы должны знать: мы не играем в какие-то игры. Мы не хотим излишне напрягать нашего главного союзника. Это действительно наш главный союзник», — заявил президент Белоруссии, выразив надежду на то, что российские власти «образумятся и вернутся к нормальным отношениям». «Мы должны просто существовать в равных условиях. И конкурировать. И я уверен, что мы справимся», — подчеркнул Лукашенко.