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Лукашенко планирует обновить Конституцию

Фото kremlin.ru

Президент Беларуси Александр Лукашенко ознакомился с предложениями обновленной Конституции, сообщает БЕЛТА.

«Конституция — Основной Закон. Мы ее сделаем за два года. Несколько вариантов мне уже предложено, но они не годятся. Люди просто боятся вносить более решительные изменения в Конституцию. Я думаю, нам это надо сделать. Еще до принятия Конституции мы вообще много сделаем в плане передачи полномочий вниз — до председателей райисполкомов, губернатора», — сказал Лукашенко.

В то же время Президент убежден, что возвращение к Конституции образца 1994 года — это движение назад.

Лукашенко пообещал белорусам, что перемены пройдут в стране цивилизованно.

«Будем идти от жизни. Я не стану ломать страну через колено, приватизировать, наклонять людей. Самое тяжелое, когда люди живут в эпоху ненужных перемен. Перемены будут обязательно, и они должны начинаться и идти цивилизованно, начиная от конституции», — сказал он.

По словам президента, он «четко дал сигнал власти, что белорусы будут идти спокойно». «Я не пойду на слом социального уклада, я не пойду на приватизацию, например «Беларуськалия», — подчеркнул он.

Лукашенко заметил, что такая приватизация, когда деньги «кладут себе в карман и вывозят за границу, для него неприемлема».

Отметим, в преддверии выборов президента, которые состоятся 9 августа, в Беларуси вспыхнули протесты в поддержку активистов и политиков, задержанных во время президентской избирательной кампании. За неделю были задержаны 360 человек.

Как известно, в Беларуси арестовали главного оппонента Лукашенко на выборах Виктора Бабарико. Его вместе с сыном задержали по делу о противоправной деятельности в рамках «дела Белгазпромбанка». 

korrespondent.net

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