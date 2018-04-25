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Лукашенко подчеркнул суверенитет Беларуси при интеграции с РФ

  • Фото kremlin.ru

Президент Беларуси Александр Лукашенко уверен, что республика сохранит суверенитет в процессе интеграции с Россией в рамках Союзного государства.

«Противоречия никакого нет. Мы два суверенных независимых государства — Беларусь и Россия. Мы сейчас продвигаем ту интеграцию, которая нисколько не умаляет суверенитет ни России, ни Беларуси», — заявил Лукашенко в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Он пояснил: «Что такое суверенитет? Это власть над территорией. У нас есть границы, в России есть границы, власть осуществляется в этих границах. И мы никаким суверенитетом не делимся. Ни Россия, ни Беларусь».

024.by

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