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Лукашенко подписал закон, упрощающий условия пребывания иностранцев

  • Фото pixabay.com

 Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон, которым внесены изменения в закон «О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь».

Ранее соответствующий документ был принят Палатой представителей и одобрен Советом Республики Национального собрания, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

Закон в том числе предусматривает увеличение с 5 до 10 суток срока, в течение которого иностранцы, прибывшие в Беларусь, обязаны зарегистрироваться по месту фактического временного пребывания. Такое решение принято для развития туристической и инвестиционной привлекательности страны, упрощения деловых и частных контактов.

В целом документ направлен на совершенствование ряда правовых норм. В целях обеспечения максимальной защиты интересов общества и государства от угроз различного характера корректируются основания отказа иностранцу в выдаче визы для въезда в Беларусь или во въезде в страну. Одновременно определяется механизм получения иностранцами и их представителями информации о включении в список лиц, въезд которых в Беларусь запрещен или нежелателен.

belta.by

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