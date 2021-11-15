Лукашенко подтвердил намерение жестко ответить на новые санкции ЕС

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Президент Беларуси Александр Лукашенко в понедельник подтвердил намерение жестко ответить на новые санкции ЕС из-за кризиса с мигрантами, отметив, что стране дальше отступать некуда. Об этом сообщает агентство БелТА.

«Санкциями пугают. Хорошо, посмотрим. Они думают, что я буду шутить, что я ляпнул языком и все. Ничего подобного. Мы будем защищаться. Все, дальше нам отступать некуда», — сказал он на встрече с рабочей группой по доработке проекта конституции. По словам главы государства, Минск обвиняют в развязывании миграционного кризиса и поэтому Евросоюз грозит введением очередного санкционного пакета. «Организовывать миграционный поток через Беларусь — это себе дороже. Мы никогда этим не занимались и заниматься не намерены», — подчеркнул президент.

Ранее президент Беларуси пригрозил ЕС в случае расширения санкций перекрыть транзит газа в Европу, идущий по транснациональному газопроводу Ямал — Европа.