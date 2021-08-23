Лукашенко признался, что хочет уйти на покой

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Александр Лукашенко заявил, что хочет уйти c поста президента Беларуси и «хоть несколько лет пожить нормальной жизнью». Об этом сообщает «БелТА».

«Да глупость полная. Я, если уж по-человечески, просто хочу хоть несколько лет пожить нормальной жизнью. Я ведь ее и не видел», — сказал белорусский лидер на церемонии вручения государственных наград представителям силовых ведомств.

Этими словами Лукашенко прокомментировал расхожее в стране мнение, что он хочет править до смерти.