Лукашенко призвал регионы быть готовыми к мобилизации для отпора деструктивным силам

По его словам, также остро стоит вопрос уровня подготовки руководителей в регионах в контексте территориальной обороны, так как это касается обеспечения национальной безопасности. «От того, насколько полно они владеют положением дел с подготовкой своих подчиненных, знают задачи и способы организовать их выполнение, зависит общий успех в организации территориальной обороны», — сказал глава государства. Он добавил, что Генеральный штаб, руководство армии и страны будут оказывать помощь местным властям, в том числе будут направлены «несколько человек военных для связи и помощи в управлении организацией работы территориальными войсками». «Нам самим на местах — председателям райисполкомов и облисполкомов — надо научиться воевать», — сказал Лукашенко.

Он отметил, что «объединение местных властей с населением укрепляет способность страны противодействовать внешним и внутренним угрозам». Лукашенко отметил, что за 20 лет было немало сделано для развития территориальной обороны. «Военные мне докладывают, что усовершенствованы способы выполнения задач, обеспечена согласованность действий различных силовых структур, повышена оперативность, устойчивость системы управления территориальной обороны. Проводится целенаправленная подготовка должностных лиц — от губернаторов до командиров рот и рядовых бойцов территориальных войск», — пояснил он. Глава государства добавил, что также ведется планомерная работа по обеспечению вооружением и техникой, накапливаются материальные средства для нужд территориальной обороны городов и районов, «чтобы защитить от различного рода посягательств в том числе объекты, необходимые для работы экономики».