Лукашенко рассказал, кто должен сменить власть в Беларуси

Фото kremlin.ru

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Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что на смену нынешней власти в республике должны прийти руководители, способные сохранить страну. Об этом сказал в четверг в ходе назначения руководителей местных органов власти и послов в ряд государств, сообщает президентская пресс-служба.

«Уже должно приходить новое поколение людей, мы когда-то уйдем. Не так далеко это время. А прийти должны люди, которые должны сохранить страну», — сказал Лукашенко.

По его словам, такими людьми должны быть и послы. «Чтобы не получилось, как тогда у нас (в первые годы после развала СССР — прим. ТАСС) — в МИД заходишь, а там непонятно кто работает и непонятно с какой головой и какие мозги куда повернуты. Надо было еще с помощью спецслужб отлавливать их, ведь непонятно на кого работали», — сказал глава государства. Он подчеркнул, что белорусское внешнеполитическое ведомство должно быть «мощным с перспективными людьми».

Глава МИД Владимир Макей заверил главу государства в том, что в министерстве сформирован хороший работоспособный коллектив. «Могу ручаться, что избавляемся, если видим, что кто-то является проблемным человеком», — добавил Макей.

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