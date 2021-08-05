Лукашенко снова поручил полностью закрыть границу

Александр Лукашенко снова поручил усилить охрану границы Беларуси. Об этом он заявил в четверг, 5 августа, на совещании по вопросам ситуации на границе.

«С сегодняшнего дня ни одна нога на территорию Беларуси с сопредельной стороны, будь то с юга или с запада, ступить не должна», — заявил Лукашенко.

По его словам, это нужно для того, чтобы сопредельные страны не смогли реализовывать тактику выдворения нелегальных мигрантов через официальные пропускные пункты.

«Закройте каждый метр границы. Мы не зря вкладывали колоссальные средства в пограничные войска, в наши вообще силовые структуры», — сказал он.

Также Лукашенко назвал нацистами власти сопредельных стран, которые не допускают мигрантов и возвращают в Беларусь «полуживых людей»

Как известно, на днях Литва стала возвращать нелегальных мигрантов обратно в Беларусь. Так, за минувшие сутки литовские пограничники завернули на белорусской границе 321 мигранта. Еще 19 человек, которые все же нелегально пересекли границу, задержали. С полуночи 5 августа завернули еще 44 человек.»Нам нужно как-то управлять ситуацией — мы не можем просто регистрировать этих людей и впоследствии столкнуться с большими проблемами с их поселением и напряжением вокруг этого. Тем более, что это гибридная атака против нашей страны с разными мотивами», — отметила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте.

В ГПК Беларуси считают, что таким образом Литва «продолжает принуждать мигрантов нарушать белорусскую границу».