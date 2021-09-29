Лукашенко согласился провести референдум об отмене смертной казни

В свою очередь, Лукашенко отметил, что, его часто упрекали в том, что Беларусь — единственная в Европе страна, где не отменена или не введен мораторий на смертную казнь.

«Я всегда говорил: я не могу подписать указ вопреки тому, что было на референдуме. Запад это не слышал. Они слушали мою мотивацию, а потом я понимал, что они кукиш в кармане держали, просто помалкивали, а потом за глаза меня критиковали. Но согласитесь, что я поступил честно. Я не стал идти вопреки мнению народа. Хотя если бы я подписал указ о приостановлении смертной казни, думаю, рейтинг бы мой не упал. Но я на это не пошел, понимая, что это нельзя делать», — заявил Лукашенко.

При этом он согласился с мнением, что надо соответствующий вопрос все-таки отнести в будущее.

«Если уже на то пошло, рассмотреть его отдельно на референдуме. И людям об этом сказать», — отметил Лукашенко.

Как известно, Беларусь остается последней страной в Европе, где разрешена смертная казнь. В этом году первый смертный приговор был вынесен уже в начале января — за убийство пенсионеров.