В Минске считают, что Союз Беларуси и РФ нужно строить с учетом национальных интересов

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время своего визита в Сербию заявил о нарастание напряженности между крупными игроками на мировой арене и предложил малым и средним государствам «не сидеть сложа руки», сообщает БЕЛТА.
Белорусский лидер отметил, что сегодня Движение неприсоединения (организация, объединяющая 120 государств мира на принципах неучастия в военных блоках) существует формально и не оказывает никакого влияния на крупные государства.
«Если крупные игроки не могут договориться, то это не означает, что малые и средние государства должны сидеть сложа руки и смиренно ждать, пока кто-то из великих определит их судьбу. Думаю, голос наш должен быть слышен», — сказал Лукашенко. По словам политика, мировые лидеры все чаще решают проблемы с позиции силы, игнорируя международное право.
«Я иногда с высоты прожитых президентских лет начинаю думать, не начался ли новый передел нашей планеты. И все мы хорошо знаем, к чему это может привести», — подчеркнул Лукашенко.korrespondent.net
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