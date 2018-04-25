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Лукашенко запретил брать любовниц на работу в холдинги

Фото kremlin.ru

Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал, чтобы в создаваемые интеграционные структуры и холдинги привлекались на работу профессионалы, а не «родственники, сыновья и любовницы», сообщает пресс-служба главы государства.

Данное указание Лукашенко сделал во время совещания по развитию агропромышленного комплекса (АПК) Витебской области. В частности, президент подчеркнул необходимость привлекать в интеграционные структуры тех, кто может наладить эффективную работу.

«Они же (специалисты – ред.) силой не пойдут (на работу в холдинги – ред.). Вы с ними договоритесь. А договоритесь, если им хорошо заплатите, за зарплату. Где-то, может, и квартиру дать. Специалистам надо платить. Специалисты во всем мире очень дорого стоят. Найдите не родственников, не сыновей, не любовниц, не любовников, а хороших специалистов и направьте туда», — сказал Лукашенко.

Президент также заявил, что новые интеграционные структуры и холдинги в сельском хозяйстве должны создаваться не просто так.

«Надо взвешивать эти причины, разные. Если вы это делаете ради глотка свежего воздуха, если вы ради этого делаете, то через год этого воздуха не будет. И не дай бог у вас будет этот президент, и у вас уже воздуха не будет, я вас всех в тюрьму отправлю», — предупредил глава государства.

Лукашенко также потребовал от руководства холдингов АПК не врать и рассказывать властям о проблемах в отрасли.

«Я вижу вашу проблему. Вы бесхозяйственно, безалаберно работаете. Отвратительно», — сказал Лукашенко, добавив, что так не должно быть.

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