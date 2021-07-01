Лукашенко заявил, что Беларусь и РФ выдержат атаки Запада и используют их для усиления

«Беларусь поддерживает тесные контакты более чем с 70 регионами России — от Смоленска до Сахалина», — сказал президент Белоруссии, указав, что это подтверждает, что «на евразийском пространстве нет другой масштабной интеграционной площадки, где бы российско-белорусское сотрудничество развивалось столь успешно».

Срыв интеграционных проектов, а также смена курса в Минске являются целью санкций, которые вводит Запад против Белоруссии, считает Лукашенко.

«Мы подвергаемся неприкрытому экономическому и политическому прессингу. <…> Запад нацелен на сдерживание развития, срыв интеграционных проектов и смену курса белорусского государства», — приводит слова Лукашенко агентство БелТА.

Он добавил, что в отношениях с Белоруссией Запад сделал ставку на силу. «Вместе с тем понятно, что все санкции — просто бесцеремонные попытки устранить экономических конкурентов и наложить лапу на человеческие и материальные ресурсы в наших государствах», — сказал Лукашенко. По словам белорусского лидера, в этих условиях особое значение приобретает укрепление единства и расширение сотрудничества.

В Белоруссии 9 августа прошлого года состоялись президентские выборы, на которых, согласно официальным данным ЦИК, победу одержал Лукашенко, второе место заняла представитель оппозиции Светлана Тихановская, не признавшая результаты выборов и покинувшая страну. После этого в стране на протяжении нескольких месяцев проходили массовые акции протеста несогласных с итогами голосования.

Руководство ряда европейских стран и США не признают результаты выборов и считают чрезмерно жесткими действия белорусских правоохранителей по отношению к протестующим. На этом фоне Запад вводит санкции и другие ограничения по отношению к Белоруссии. С 25 июня вступили в силу экономические секторальные санкции Евросоюза против Белоруссии. Это первый случай в истории, когда против Минска введены экономические ограничительные меры. Также к настоящему моменту Евросоюз ввел 4 пакета индивидуальных санкций, под действие которых попали 166 физических и 15 юридических лиц, включая такие заводы как МАЗ и БелАЗ. Всем фигурантам этого списка запрещен въезд в ЕС и доступ к европейским финансовым рынкам. С юридическими лицами европейскому бизнесу запрещено поддерживать какие-либо экономические отношения. Кроме того, страны ЕС отказались от полетов над территорией Белоруссии и запретили белорусским авиакомпаниям полеты в воздушном пространстве ЕС.

В Минске считают подобные санкции недальновидными, ущербными и граничащими с вмешательством во внутренние дела Белоруссии.

Международная безопасность

Лукашенко также обвинил коллективный Запад в нежелании слушать конструктивные предложения России по сохранению системы международной безопасности, которая была создана в послевоенное время.

«В коллективном Западе, Вашингтоне, Брюсселе, не всегда хотят слушать конструктивные предложения [России]. Наши оппоненты тормозят все здравые, позитивные инициативы и провоцируют новые кризисы. По сути, намеренно разрушается архитектура безопасности, созданная после Второй мировой войны», — заявил президент Белоруссии.

Отметив многочисленные жертвы советского народа в войне, белорусский лидер указал на то, что на Западе сознательно искажают историю и пытаются обелить фашизм. «Сначала бывшие союзники взрастили поколение, которому внушили, что войну развязал Сталин, а выиграли Соединенные Штаты Америки и Англия. А теперь они переписывают историю и пытаются реабилитировать нацизм», — сказал Лукашенко.

«Что касается геополитических вызовов, то здесь государства — лидеры западного мира сделали ставку на силу. Откровенно вмешиваются во внутренние дела суверенных государств, постоянно меняют правила игры, игнорируя базовые договоренности. Мы видим, какие усилия прилагает руководство России, чтобы сохранить хрупкий баланс сил на нашей планете», — подчеркнул белорусский президент.

Стратегический партнер

Лукашенко добавил, что союз Белоруссии и России — это ценность, которую необходимо сохранить, приумножить и передать будущим поколениям.

«Россия всегда была, есть и будет стратегическим партнером Беларуси, а наш братский союз — это ценность, которую необходимо сохранить, приумножить и передать будущим поколениям», — сказал он.

Он подчеркнул, что в этом миссия нынешнего поколения и руководства обеих стран и для этого будет сделано все необходимое.