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Лукашенко заявил, что Беларусь не допустит возрождения идей нацизма

Скриншот видео

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает важным противостоять попыткам фальсификации итогов Великой Отечественной войны и возрождению идей нацизма. С таким заявлением белорусский лидер выступил в воскресенье, открывая в Светлогорском районе Гомельской области мемориальный комплекс «Ола», сообщает ТАСС.

«Беларусь никогда не допустит возрождения идей нацизма на своей земле. Беларусь никогда не позволит переписать историю и предать память победителей, которые спасли мир от палачей», — отметил Лукашенко, слова которого приводит пресс-служба президента.

Белорусский лидер подчеркнул важность сохранения памяти о погибших в годы Великой Отечественной войны. «Сейчас, когда подвиг нашего народа ставится под сомнение, мы делаем все, чтобы те, кто до сих пор считает, что Гитлер «нес славянам цивилизацию», усвоили истину. В глазах врага белорусы, украинцы и русские не были людьми. Фашисты пришли на наши земли, чтобы по приказу фюрера найти «человеческий материал», который будет возделывать поля и кормить великую германскую нацию», — отметил президент.

Обращаясь к участникам церемонии, президент напомнил, что «здесь, в деревне Ола, которая стала последним пристанищем для жителей окрестных селений, было сожжено почти 2 тыс. человек, больше половины из которых дети». «Это 12 Хатыней», — сказал Лукашенко.

В январе 1944 года фашисты подожгли дома жителей деревни Ола, а пытавшихся сбежать людей расстреливали. В результате карательной операции было расстреляно и сожжено 1758 мирных жителей, в том числе 950 детей.

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