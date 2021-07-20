Лукашенко заявил, что Беларусь не обязана защищать ЕС от притока мигрантов

Фото president.gov.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во вторник, что возглавляемая им республика не обязана защищать страны ЕС от притока нелегальных мигрантов в условиях, когда Евросоюз ввел санкции, негативно влияющие на белорусскую экономику.

«Против нас ввели санкции и нас упрекают в том, что Лукашенко способствует нелегальной миграции», — сказал глава республики на встрече с белорусским дипломатами. «Они нас душат, а мы их будем защищать? Слушайте, не наивно ли это? Это не наивно, это уже безумно», — отметил Лукашенко, передает агентство БелТА.

«Они хотят, чтобы я сейчас увеличил в пять раз органы пограничной службы, пограничные войска и вывел на границу? Кто будет за это платить? В условиях удушения нашего народа и нашего государства, кто будет платить?» — добавил Лукашенко.

Ранее представители Евросоюза упрекнули власти Беларуси в том, что они намеренно пропускают нелегальных мигрантов на территорию Литвы.