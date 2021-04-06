Лукашенко заявил, что в некоторых странах нецелесообразно сохранять посольства Беларуси

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Президент Беларуси Александр Лукашенко предлагает оптимизировать число белорусских посольств и штат дипломатических миссий. Соответствующее заявление он сделал во вторник на совещании, посвященном работе МИД, пишет ТАСС.

«В ряде стран наш многолетний опыт свидетельствует о том, что перспективы белорусского дипломатического присутствия там не просматриваются, — сказал глава государства, которого цитирует агентство БелТА. — Так зачем нам сохранять свои посольства, тратить бюджетные средства на их содержание? К чему там полный штат дипломатов, отвечающих за направления, которые поставлены на паузу, мягко говоря?» По его словам, в таких случаях нужно работать «на условиях взаимности, как это недавно было сделано с Польшей и Литвой».

Лукашенко отметил, что в крайнем случае все интересующие вопросы можно обсуждать на площадках ООН и других международных организаций в Женеве, Нью-Йорке или Вене. По его словам, там есть возможность говорить со всем миром и не нужно держать политических советников в государствах, которые заморозили контакты с Минском в силу своих предубеждений или ведут против республики деструктивную деятельность.

Глава государства подчеркнул необходимость открывать новые учреждения за границей только за счет грамотного перераспределения имеющихся ресурсов, поскольку не должно быть никакого раздувания штата.

Лукашенко отметил, что пандемия коронавируса спровоцировала глобальный кризис, изменила структуру мировой торговли, однако итоги прошлого года показывают, что Белоруссия смогла во многом сохранить свои позиции на зарубежных рынках, в том числе благодаря эффективно выстроенному механизму внешнеэкономических связей. «Очевидно, что дружественной для нас является та страна, где покупатель голосует своим рублем, долларом или евро за белорусский товар или услугу, а правительство этому не препятствует, а, наоборот, способствует», — заявил президент.

Он подчеркнул, что прошлый год стал испытанием на прочность не только власти, но и дипломатических кадров. «Необходимо отдавать себе отчет в том, что, во-первых, мы небольшое государство и у нас нет безграничных возможностей финансировать раздутые штаты за рубежом. И вообще — зачем? Мы глобализмом не страдаем, если говорить о перспективах, — сказал Лукашенко. — У нас обычные, земные вопросы и проблемы как в политике, так и в экономике». Кроме того, по его словам, на первом плане должна быть «не претензия на лидерство, а защита и продвижение своих интересов в экономической сфере».

На совещании было отмечено, что на данный момент интересы Беларуси за рубежом представляют 70 загранучреждений в 58 странах, на долю которых приходится почти 97% экспорта и 76% иностранных инвестиций. По словам главы государства, в целом система органов дипломатической службы позволяет решать поставленные задачи, «вопрос лишь в том, насколько она эффективна с точки зрения расходуемых на ее содержание средств и реальных результатов».